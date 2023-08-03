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AK Parti Çorum Milletvekili Yusuf Ahlatcı, İl Genel Meclisi AK Parti grubu ile buluştu.

Milletvekili Ahlatcı, toplantıda ilk olarak İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Bektaş'tan meclisin çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Köylerin istek ve talepleri ile ilgili brifing alan Ahlatcı, gönülden bağlı olduğu memleketine, layık olduğu hizmetleri almasını sağlayarak ödeyeceğini söyledi.

Toplantıda İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Bektaş ve meclis üyeleri ile bir araya gelerek İl, İlçe ve köylere ilişkin meclisin yaptığı çalışmaları istişare ettiklerini belirten Milletvekili Ahlatcı, gelecek nesillere iyi bir Çorum bırakmak için el birliği ile çalışacaklarını dile getirerek Ahlatcı, “Çorum'un geleceğine olan inancımızla, birlikte güçlü bir şekilde ilerleyeceğiz. Halkımızın desteği ve iş birliği ile el ele vererek, Çorum'un her alanda gelişen, modern ve yaşanabilir bir şehir olmasını sağlayacağız. Gelecek nesillere daha güzel bir Çorum bırakmak için kararlılıkla çalışacağımızı bilmenizi isterim” açıklamasında bulundu.