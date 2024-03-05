Gelecek Partisi Çorum Merkez İlçe Başkanlığı’na atanan Tarık Aktaş’a yetki belgesini İl Başkanı Fatih Softa takdim etti.

Gelecek Partisi Çorum İl Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada; “Partimizin İl Başkanlığı binasında düzenlenen Çorum İlçe Başkanlığı için yetki belgesi takdim töreni gerçekleştirilmiş olup, Gelecek Partisi Genel Merkez Teşkilat Başkanlığımızca, Tarık Aktaş, Merkez İlçe Başkanlığı için yetkilendirilmiştir” denildi.

Tarık Aktaş, geçtiğimiz günlerde Memleket Partisi Merkez İlçe Başkanlığından istifa etmiş ve Gelecek Partisi saflarına katılmıştı.