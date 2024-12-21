Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör Badminton’da bu yıl içerisinde büyük başarılara imza atan Mehmet Can Töremiş ve antrenörü Barış Boyar’ı kabul ederek kutladı.

Son olarak 12-15 Aralık tarihlerinde Antalya’da düzenlenhen Victor Antalya Junior İrternational 2024 turnuvasında milli takım forması ile Mehmet Can Töremiş tek erkekler ve çift erkeklerde Samsun’dan partneri Buğra Aktaş ile birlikte iki altın madalya kazanırken Beren Aşkar ise Erzincan’lı partneri ile birlikte çift kadınlarda üçüncü olarak bronz madalya kazanmıştı.

Aynı zamanda Badminton Federasyonu Teknik Kurul Başkanı olan Barış Boyar, ilçede başlattıkları Badminton çalışmaları sonunda milli takım düzeyinde tarihi başarılara imza attıklarını belirterek bu anlamda her zaman yanlarında olan Belediye Başkanı Ahmet Gelgör’e teşekkür etti.

Belediye Başkanı Ahmet Gelgör ise ilçenin tanıtımı adına son derece önemli olan bu sportif başarılar için her türlü desteği verdiklerini belirterek ‘Sporcularımız ve antrenörlerimiz ile gurur duyuyorum. Ayrıca Mehmet Can Töremiş’in ISF Dünya Şampiyonasında Fair Play ödülü kazanması bizleri ayrıca gururlandırdı’ dedi.

Ankara’da öğrenimini sürdüren Beren Aşkar ise bu törene katılamadı.