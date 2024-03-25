Gelişim Liginde Ahlatcı Çorum FK hafta sonu yaptığı 5 maçta iki galibiyet 3 mağlubiyet aldı.
Bölgesel Gelişim Ligi U 17’de şampiyonluğu geçtiğimiz hafta garantileyen Ahlatcı Çorum FK sezonun evinde konuk ettiği son maçta Karaman FK’yı ilk yarıda bulduğu gollerle 3-0 yenerek yoluna kayıpsız devam etti.
Bu maçtan önce Ahlatcı Çorum FK U 19 takımının evinde oyaması gereken Armoni Alanya Kestelspor maçına konuk takım gelmediği için 3-0 hükmen galip geldi.
Cumartesi günü Gelişim U 16 liginde Tümosan Konyaspor ile deplasmanda karşılaşan Çorum FK rakibine 4-0 yenilerek haftayı puansız kapattı.
Ligde dün ise Konya’da ilkmaçta Tümosan Konyaspor U 14 ve Çorum FK U 14 takımları karşılaştı.
Kırmızı siyahlı takım son dakikasına 0-0 beraberlik ile girdikleri maçta kendi kalelerine attıkları golle 1-0 mağlup oldular.
Haftanın son maçında ise Konyaspor ile Çorum FK U 15 takımları arasındaki maçın ilk yarısı 1-1 berabere bitti.
İkinci yarıda ev sahibi takım bulduğu gollerle 5-1 kazanarak play-off yolundaki avantajını korudu.