Arca Çorum FK altyapı takımlarının mücadele edeceği Gelişim Ligi'nde 5 kategoride de fikstürler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Arca Çorum FK U14 ve U15 Ligi'nde 11.Grup, U16 ve U17 Ligi'nde 8.Grup, U19 Ligi'nde ise 6.Grup'ta yer aldı.

U14, U15 VE U19'LAR 3 DEVRELİ OYNAYACAK

9 takımın 3 devreli lig statüsüne göre mücadele edeceği U14 ve U15 Ligi'nde Arca Çorum FK, Amasyaspor, Boluspor, Düzcespor, Kastamonuspor, Karabük İdmanyurdu, Kdz Ereğli Belediyespor, Soysal Spor Kulübü ve Zonguldakspor ile mücadele edecek.

10 takımın 3 devreli lig statüsüne göre mücadele edeceği U19 Ligi'nde Arca Çorum FK'nın grubunda Çankayaspor, Boluspor, Düzcespor, Keçiörengücü, Kastamonuspor, Kırıkkale FK, Ankaragücü, Sivaspor ve Sincan Belediyespor takımları yer aldı.

U16 ve U17'LER 2 DEVRELİ OYNAYACAK

11 takımın 2 devreli lig statüsüne göre mücadele edeceği U16 ve U17 Ligi'nde Arca Çorum FK, Alkulaspor, Ankara Demirspor, Keçiörengücü, Eryamanspor, Etimesgutspor, Gençlerbirliği, Ankaragücü, Sivasspor, Talas Belediyspor ve Kayserispor takımları ile mücadele edecek.

13 EYLÜL'DE BAŞLIYOR

Bögesel Gelişim Ligi'nde ilk maçlar U14 ve U15 kategorisinde oynanacak. 11.Grup'ta mücadele eden Arca Çorum FK'nın U14 ve U15'leri sezonun ilk maçını Zonguldakspor ile sahasında oynayacak.

6.Grup'ta mücadele eden U19'lar ise ilk maçını 17 Eylül Çarşamba günü oynayacak. Kırmızı-Siyahlılar sezonun ilk maçında sahasında Çankayaspor ile karşı karşıya gelecek.

8.Grup'ta mücadele eden Çorum FK U16 ve U17 takımları ise sezonu 21 Eylül'de açacak. Kırmızı-Siyahlılar ilk maçını sahasında Ankara temsilcisi Alkulaspor ile oynayacak.