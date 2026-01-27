Gelişim Liginde Arca Çorum FK hafta sonunu dörtte dört yaparak tamamladı.

Kırmızı Siyahlı takım cumartesi günü evinde konuk ettiği Talas Belediyespor karşısında U 16 ve U 17 kategorilerinde aldığı iki galibiyetin ardından pazar günü de U 14 ve U 15 kategorisinde evinde Zonguldakspor kanşısında çifte galibiyet aldı.

Grubunda namağlup ve açık ara lider durumda bulunan Arca Çorum FK U 14 takımı Zonguldakspor karşısında beklenen futbolu oynayamasada ilk yarının son dakikasında Sıraç’ın attığı golle 1-0 galip gelerek 15 maçında 12. galibiyetini aldı ve en yakın rakibi ile puan farkını ona kadar çıkardı.

Bu maçın ardından oynanan U 15 maçında ise Çorum FK rakibi karşısında ikinci yarıda farka gitti.

Öne geçtiği maçta rakibine erken yakalanan kırmızı siyahlı takım sonrasında Rüzgar Efe’nin iki Kaan ve Yiğithan’ın gollerine konuk takım Emir Ali ile karşılık verdi ve 15. maçında 11. galibiyetini 4-1’lik skorla aldı.