U 17’de dördüncü ve son devrenin ilk maçında grupta lider durumda bulunan Ahlatcı Çorum FK en yakın rakibi ve ikinci sıradaki Uşakspor ile bugün saat 12’de Devane sahasında karşılaşacak.

Çorum FK 37 puanla lider Uşakspor ise 34 puanla ikinci sırada bulunuyor.

Kırmızı siyahlı takımbu maçı kazanarak rakibi ile puan farkını altıya çıkarmak istiyor.

Maçı Muammer Tekmen yönetecek yardımcılıklarını ise Ömer Bingöl ve Erdal Uncuer yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Bahar Çakıcı.

U 19 takımı ise bugün saat 14’de Devane sahasında Tarsus İdman Yurdu takımını konuk edecek.

Tarsus takımının ligde son iki maçına çıkmadığı ve bu maçada gelmeyeceğini bildirdiği öğrenildi.

Gelmesi halinde Çorum FK haftayı oynamadan üç puanla kapatacak.

U 15’de Gençlerbirliği ile Ahlatcı Çorum FK takımları yarın saat 13.30’da İlhan Cavcav tesislerinde karşılaşacak.

Ev sahibi takım 22 puanla üçüncü sırada yer alırken Çorum FK ise 5 puanla altıncı sırada bulunuyor.

Maçı Aydoğan Yeltepe yönetecek Mahmutİlbey ve Buğra Yüksel ise yardımcı hakem olarak görev yapacaklar.

U 14’de Ahlatcı Çorum FK yarın saat 15’de Gençlerbirliği ile deplasmanda karşılaşacak. İlhan Cavcav Tesislerinde oynanacak maçı İsmail Bahçeci yönetecek Kaancan Doğdu ve Mehmet Geylani yardımcı hakemler. Gençlerbirliği grupta 25 puanla üçüncü sırada yer alırken Çorum FK ise on puanla beşinci sırada bulunuyor.

U 16 Liginde ise Ahlatcı Çorum FK, Boluspor deplasmanındapuan arayacak.

Ligde 12 maç sonunda 9 puanla altıncı sırada bulunan Boluspor ile 6 puanla yedinci sırada bulunan Çorum FK takımları yarın saat 11.30’da Bolu Karaçayır Sentetik sahasında karşılaşacaklar.

Maçı Adem Cenik yönetecek yardımcılıklarını ise Yasin Aktaş ve Buse Uluyol hakem üçlüsü yönetecek.