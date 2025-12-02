Gelişim Liginde Çorum FK’da zorlu hafta sonundan bir beraberlik üç mağlubiyet aldı.

Kırmızı Siyahlı takım cumartesi günü sahasında konuk ettiği Sivasspor U 16 takımına 5-0 U 17 takımına ise 1-0 yenilerek haftayı puansız kapatmıştı.

Pazar günü ise kırmızı siyahlı U 14 takımı Boluspor ile deplasmanda zorlu maçtan 0-0 beraberlik ve bir puanla ayrılarak haftanın puan kazanan tek takımı oldu.

Aynı sahada iki takım U 15 kadrolarının maçında ise Boluspor takımı sahadan 3-1 galip ayrılmayı başardı.