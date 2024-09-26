Futbol Federasyonu Gelişim Ligleri Direktörlüğü U 14, U 15 ve U 16 Gelişim Liglerinin gruplarını ve fikstürlerini açıkladı. Ahlatcı Çorum FK U 14 ve U 15 takımları onar takımlı dördüncü grupta mücadele ederken U 16 takımı ise altı takımlı beşinci grupta mücadele edecek. U 14 ve U 15 takımları üçer devreli U 16 takımı ise dört devreli olarak mücadele edecekleri ligde maçlar 6 Ekim pazar günü başlayacak.

U16 Gelişim Ligi, 2024-2025 sezonunda başvuruda bulunan 14 Nesine 3. Lig kulübü, 10 Nesine 2. Lig kulübü, katılımları zorunlu olan 20 Trendyol 1. Lig kulübü, 19 Trendyol Süper Lig kulübü ve A takımı BAL'da mücadele etmesine rağmen elit ligde yer alan Eskişehirspor ve Sultanbeyli Belediye kulüpleri ile birlikte toplam 65 kulübün katılımıyla oynanacak. Takımlar 7 farklı grupta yer alacak.

U15 Gelişim Ligi, 2024-2025 sezonunda başvuruda bulunan 19 Nesine 3. Lig kulübü, 15 Nesine 2. Lig kulübü, katılımları zorunlu olan 20 Trendyol 1. Lig kulübü, 19 Trendyol Süper Lig kulübü ve A takımı BAL'da mücadele etmesine rağmen elit ligde yer alan Eskişehirspor ve Sultanbeyli Belediye ile birlikte toplam 75 kulübün katılımıyla düzenlenecek. Takımlar 7 farklı grupta mücadele edecek.

U14 Gelişim Ligi, 2024-2025 sezonunda başvuruda bulunan 15 Nesine 3. Lig kulübü, 9 Nesine 2. Lig kulübü, katılımları zorunlu olan 20 Trendyol 1. Lig kulübü, 19 Trendyol Süper Lig kulübü ve A takımı BAL'da mücadele etmesine rağmen elit ligde yer alan Eskişehirspor ve Sultanbeyli Belediye ile birlikte toplam 65 kulübün katılımıyla 7 farklı grupta oynatılacak.

U 14 ve U 15 sezona Boluspor deplasmanında başlayacak

U 14 ve U 15 Liginde Ahlatcı Çorum FK on takımın mücadele edeceği 5. grupta başlayacak. Ligde ilk maçlar 6 Ekim pazar günü başlayacak ve kırmızı siyahlı takım Boluspor deplasmanında start verecek. Çorum fK’nın grubunda Amasyaspor FK. Ankara Keçiörengücü, Boluspor, Etimesgut Belediyespor, Gençlerbirliği, GMG Kastamonuspor, Kırşehir fK, MKE Ankaragücü ve Tümosan Konyaspor takımları bulunuyor.

U 14 ve U 15 takımları grupta pazar U 14 ve U 15 Liginde Ahlatcı Çorum FK on takımın mücadele edeceği 5. grupta başlayacak. Ligde ilk günleri aynı gün aynı sahada aynı takımla mücadele edecekler. İkinci hafta maçında Etimesgut Belediyespor U 14 ve U 15 takımları Devane sahasında konuk edecek olan Çorum FK üçüncü hafta maçında ise 20 Ekim'de Gençlerbirliği deplasmanına çıkacaklar. 27 Ekim'de sahasında GMG Kastamonuspor ile karşılaşacak olan kırmızı siyahlı takım 3 Kasım pazar günü ise Kırşehir FK deplasmanına çıkacak. 10 Kasım'da sahasında MKE Ankargücünü konuk edecek olan Çorum fK 17 Kasım'da ise Konyaspor deplasmanında çıkacak. 24 Kasım'da Amasyaspor FK deplasmanına çıkacak olan kırmızı siyahlı takım ilk yarının son maçında ise 1 Aralık'da sahasında Keçiörengücü ile karşılaşacak.

Üç devreli olarak oynanacak maçlar 20 Nisan'da sona erecek ve gruplarında ilk iki sırayı alan takımlan play-off mücadelesi verecek.

U 16’da altı takım dört devreli karşılaşacak

Ahlatcı Çorum FK U 16 liginde altı takımlı beşinci grupta mücadele edecek. Grupta Ankara Keçiörengücü, Boluspor, Gençlerbirliği, MKE Ankaragücü ve Tümosan Konyaspor takımları bulunuyor. Ligde heyecan 6 Ekim pazar günü oynanacak maçlarla başlayacak. Çorum FK ilk maçında Tümosan Konyaspor ile sahasında karşılaşacak. ikinci haftada 13 Ekim'dae MKE Ankarağücü ile deplasmanda karşılaşacak olan kırmızı siyahlı takım üçüncü haftada sahasında Gençlerbirliği ile karşılaşacak olan Çorum FK dördüncü hafta maçında Keçiörengücü ile deplasmanda mücadele edecek ve ilk devreyi Gençlerbirliği ile sahasında oynayacağı maçla tamamlayacak. U 16 liginde altı takımlı olması nedeni ile dört devreli olarak oynanacak ve 20 Nisan'da sona erecek. Grup maçları sonunda ilk iki sırayı alan takımlar play-off'a yükselecekler.