U 17 ve U 19 Bölgesel Gelişim Liginde heyecan bugün oynanacak maçlarla başlıyor.

Ahlatcı Çorum FK sezona sahasında oynayacağı Düzcespor maçları ile başlayacak.

U 19 Bölgesel Gelişim Ligi U 19 kategorisinde 5. grupta mücadele edecek olan Ahlatcı Çorum FK bugün saat 12’de Devane sahasında Düzcespor ile karşılaşacak. Kırmızı Siyahlı takım sezonun evinde oynayacağı ilk maçı kazanarak iyi bir başlangıç yapmak istiyor.

Devane sahasında oynanacak maçı Ertuğrul Boyraz yönetecek yardımcılıklarını ise Erdal Uncuer ve Mertcan Öğreten yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Bahar Çakıcı.

Bu maçın ardından aynı sahada 15’de ise Ahlatcı Çorum FK ile Düzcespor U 17 takımları karşılaşacak. Geçen sezon U 17 katagorisinde play-off oynayan Çorum FK U 17 takımı bu yılda aynı başarıyı göstererek finallere gitmek istiyor.

Çorum FK- Düzcespor U 17 maçında Serhat Doğan düdük çalacak yardımcılıklarını ise Özkan Dağ ve Ebubekir Kılcı yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Atahan Demir.