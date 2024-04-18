Ahlatcı Çorum FK U 17 takımı Bölgesel Gelişim Ligi play-off maçında Beyoğlu Yeni Çarşıspor’a penaltı atışları sonunda 5-4 yenilerek kupaya veda etti.

Bölgesel Gelişim Ligi U 17 4. grupta birinci olarak play-off’a yükselen Çorum FK son 16 tur maçında Antalya Manavgat Ilıca sahasında Beyoğlu Yeni Çarşıspor ile karşılaştı.

Maça etkili başlayan Çorum FK 22. dakikada İsa’nın attığı golle rakibi önünde 1-0 öne geçti ve ilk yarıyı bu skorla önde tamamladı.

İkinci yarıda kontrataklarla gol arayan kırmızı siyahlı takım son dakikalarda yediği baskı sonucunda 81. dakikada Umut’un attığı golle Beyoğlu Yeni Çarşı takımı beraberliği sağladı.

Maçın kalan bölümünde iki takımında çabası sonuç vermeyince statü gereği direk penaltı atışlarına geçildi.

Penaltı atışlarında Ahlatcı Çorum FK beş penaltıdan üçünü gole çevirirken Beyoğlu Yeni Çarşı ise beş penaltıdan dördüğünü gole çevirdi maçtan 5-4 galip ayrılan Beyoğlu Yeni Çarşıspor takımı çeyrek finalde Menemen’in rakibi oldu.