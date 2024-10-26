Ahlatcı Çorum FK Gelişim Liginde hafta sonunda beş kategoride puan mücadelesi verecek.

Kırmızı Siyahlı takımın U 17 ve U 19 takımları bugün Eskişehir’de U 14, U 15 ve U 16 takımları ise yarın Çorum’da zorlu maçlarda puan mücadelesi verecekler.

U 14’ün konuğu Kastamonuspor

Gelişim U 14’de Çorum FK ligin dördüncü hafta maçında yarın sahasında Kastamonuspor ile karşılaşacak. Ligde ilk üç maç sonunda iki galibiyet bir mağlubiyet ile beşinci sırada bulunan Çorum FK ligde ilk üç maçta bir beraberlik iki mağlubiyet alan Kastamonuspor ile yarın saat 11’de Devane sahasında karşılaşacak. Maçı Ömür Soytemiz yönetecek yardımcılıklarını ise Muammer Tekmen ve Nezgidar Abukan yapacak.

U 15 yeni galibiyet serisi arıyor

Bu maçın ardından aynı sahada saat 13’de ise iki takım U 15 kadrolaları mücadele edecek. Çorum FK üç maçta altı puanla altıncı sırada bulunurken Kastamonuspor ise üç maçta bir galibiyet iki mağlubiyet ile sekizsinci sırada bulunuyor. Bu maçta ise Muammer Tekmen düdük çalacak yardımcılıklarını ise Bahar Çakıcı ve Edanur Dölkeleş yapacak.

U 16 seriyi sürdürmek istiyor

Aynı sahada günün son maçında ise Çorum FK U 16 takımı ile Gençlerbirliği karşılaşacak. Bu maçlar öncesinde Çorum FK iki glibiyet bir mağlubiyet ile ikinci sırada yer alırken Gençlerbirliği ise üç maçta bir beraberlik ve iki mağlubiyet ile son sırada bulunuyor. Bu maçı Nuriye Çınar Bal yönetecek yardımcılıklarını ise Özkan Dağ ve Merve Esen yapacak.

U 17 Eskişehirspor önünde siftah peşinde

U 17 Bölgesel Gelişim Liginde Çorum FK beşinci hafta maçında bugün Eskişehirspor deplasmanında galibiyet arayacak. Ligde dört maç sonunda henüz golle tanışamayan üç beraberlik ve bir mağlubiyet ile altıncı sırada bulunan Çorum FK ligde ilk dört maçından galibiyet ile ayrılan ve lider durumda bulunan Eskişehirspor karşısında siftah yapmak için karşılaşacak. Bugün saat 14’de Vali Harefi Demirkol Sentetik Saha’da oynanacak maçı Efe Mutlu yönetecek. Yardımcılıklarını ise Kübra Bağ, Berkan Paşa yardımcı hakem olarak görev yaparken Emrullah Çelik ise dördüncü hakem.

U 19 Anadolu Üniversitesinde

U 19 Bölgesel Gelişim Liginde ise Çorum FK Anadolu Üniversitesi deplasmanında üç puan için mücadele edecek. Grupta üç maçta bir beraberlik ve iki mağlubiyet alan Çorum FK dört maçta bir galibiyet üç mağlubiyet alan Anadolu Üniversitesi ile bugün saat 12’de Anadolu Üniversitesi sahasında karşılaşacak. Maçı Tolga Bakar yönetecek yardımcılıklarını ise Furkan Küçük ve Umut Avdaş yapacak, Maçta dördüncü hakem ise Yunus Toprak.