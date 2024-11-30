Gelişim Liginde Çorum FK hafta sonu üç kategoride mücadele edecek. Kırmızı Siyahlı takımda U 16 kadrosu ikinci devrenin ilk maçında bugün Konyaspor ile deplasmanda karşılaşacak.

U 14 ve U 15 kadroları ise yarın evinde birinci devrenin son hafta maçında sahasında Keçiörengücü’nü konuk edecek.

U 16 Liginde ikinci devre maçları bugün başlıyor. Çorum FK bugün saat 15’de grupta ilk devreyi lider olarak tamamlayan Tümosan Konyaspor deplasmanında mücadele edecek.

İlk yarıdaki maçı son dakika golü ile 2-1 kaybeden kırmızı siyahlı takım rakibinden rövanşı almak ve zirveye ortak olmak istiyor.

Yarın saat 12’de Devane sahasında oynanacak ilk maçta Çorum FK ve Keçiörengücü U 14 takımları karşılaşacak. Ligde sekizinci maçlar sonunda 15 puanla üçüncü sırada bulunan Çorum FK sekiz maçta 12 puanla altıncı sırada bulunan Keçiörengücü ile ilk devrenin son maçında karşılaşacak.

Kırmızı Siyahlı takım bu maçı kazanarak ilk devreyi zirveye yakın yerde bitirmek istiyor. Konya Büyükşehir Belediyesi 2 nolu sentetik sahada oynanacak maçı Osman Parlak yönetecek yardımcılıklarını ise Metehan Kara ve Fatma Can yapacak.

Maçı Ramazan Boyraz yönetecek yardımcılıklarını ise Uğur Koçak ve Edanur Dölkeleş yapacak.

Bu maçın ardından aynı sahada saat 14’de ise Çorum FK ve Keçiörengücü U 15 takımları mücadele edecekler.

Çorum FK U 15 takımı sekiz maçta 18 puanla üçüncü sırada bulunurken konuk Keçiörengücü takımı da 16 puanla dördüncü sırada bulunuyor.

Üst sıralardaki yerini korumak adına iki takım adına da ilk yarının son maçını İsmail Sırma yönetecek yardımcılıklarını ise Ebubekir Kılcı ve Muhammed Yıldırım yapacak.