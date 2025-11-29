Gelişim Liginde Arca Çorum FK bugün U 16 ve U 17’de evinde grubun iddialı takımlarından Sivasspor ile Devane sahasında karşılaşırken yarın ise U 14 ve U 15 kadroları üst sıraları yakından ilgilendiren maçlarda Boluspor deplasmanında mücadele edecekler.

U 16 Gelişim Liginde Arca Çorum FK onuncu hafta maçında bugün saat 11’de Devane sahasında Sivasspor ile karşılaşacak. Konuk takım sekiz maç sonunda 19 puanla ikinci sırada yer alırken Çorum FK ise 12 puanla altıncı sırada bulunuyor.

Kırmızı Siyahlı takım bugün kazanarak play-off umutlarını yeniden yakalamak istiyor.

Maçı Ramazan Boyraz yönetecek yardımcılıklarını ise Muhammed Yıldırım ve Kevser Karaca yapacak.

Aynı sahada saat 13’de oynanacak maçta ise iki takım U 17 kadroları mücadele edecek.

Ligde oynadıkları sekiz maçta yedi galibiyet ve bir mağlubiyet alarak zirveyi 21’er puanla paylaşan iki takımın maçında kazanan zirvenin sahibi olacak.

Çorum FK saha avantajını kullanarak liderlik koltuğuna oturmak istiyor. Bu zorlu maçı İsmail Sırma yönetecek yardımcılıklarını ise Ebubekir Kılcı ve Yunus Emre Tok yapacak.

Gelişim U 14 Liginde oynadığı dokuz maçta sekiz galibiyet ve bir beraberlik ile ayrılarak açık ara lider durumda bulunan Arca Çorum FK kendisi gibi play-off mücadelesi veren Boluspor ile bugün deplasmanda karşılaşacak.

Kırmızı Siyahlı takım ligde topladığı 25 puanla lider durumda bulunurken ev sahibi Boluspor ise 14 puanla üçüncü sırada bulunuyor.

Karaçayır 1 nolu sentetik sahada bugün saat 11’de başlayacak maçı İsmail Ali Küçük yönetecek yardımcılıklarını ise Burak Benek ve Ece Aytekin yapacak.

Bu maçın ardından aynı sahada saat 13’de ise Boluspor ve Çorum FK U 15 kadroları mücadele edecekler. Bu kategoride Çorum FK dokuz maç sonunda topladığı 23 puanla ikinci sırada yer alırken ev sahibi Boluspor ise sekiz maçta 16 puanla dördüncü sırada bulunuyor. Bu maçta ise Cüneyt Can Ulaş düdük çalarken yardımcılıklarını ise Burak Benek ve Ece Aytekin yapacak.