Türkiye Muharip Gaziler Derneği Çorum Şube Başkanı Muharrem Gül, Kıbrıs Barış Harekâtı'nın 52'nci yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Mesajında, 15 Temmuz 1974'te adada gerçekleştirilen Yunan destekli darbenin hedefinin Kıbrıs Türk halkını ortadan kaldırmak ve adayı Yunanistan'a bağlamak olduğunu belirten Gül, Türkiye'nin 20 Temmuz 1974'te uluslararası antlaşmalardan doğan haklarını kullanarak Kıbrıs Barış Harekâtı'nı başlattığını ifade etti.

"Kıbrıs Türkü'nün can ve mal güvenliğini sağlamak anavatanın namus borcuydu." diyen Gül, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin başarıyla icra ettiği harekât sayesinde Kıbrıs Türkü'nün büyük bir felaketten kurtarıldığını ve Enosis hedefinin engellendiğini kaydetti.

Muharrem Gül, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Kıbrıs'ı ilhak etmek isteyen Yunanistan'ın Enosis hayali tarihin karanlık sayfalarına gömülmüştür. Kıbrıs Türkü, yıllarca maruz kaldığı baskılara rağmen kimliğini ve benliğini korumuş, hiçbir zaman boyun eğmemiştir. Bugün adada 52 yıldır barış ve güven ortamı hâkimdir. Kıbrıs Türkü kendi bayrağı altında hür ve bağımsız yaşamaktadır. Mehmetçik bu topraklar uğruna kan dökmüştür. Kıbrıs'taki Türk varlığını yaşatmak, gelecek nesillere ve bu uğurda şehit düşen kahramanlarımıza karşı ortak sorumluluğumuzdur."

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin uluslararası alanda hak ettiği konuma ulaşacağına inandıklarını ifade eden Gül, Kıbrıs gazileri olarak devletlerine hizmet etmiş olmanın gururunu yaşamaya devam ettiklerini belirtti.