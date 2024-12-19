Ilıpınar Mahallesi'ndeki bir tavuk çiftliğinde meydana gelen olay kan dondurdu. Çiftlikte çalışan 32 yaşındaki Semra Yıldırım, kümeste olduğu sırada kapüşonu yumurta toplama makinesine dolandı. Makinadan kurtulmaya çalışan kadının tüm çabaları yetersiz kaldı.

HAYATINI KAYBETTİ

Durumu fark eden mesai arkadaşları 112 Acil Sağlık ekiplerine haber verdi. Ağır yaralı Yıldırım ambulansla Menemen Devlet Hastanesine kaldırıldı. Genç kadın, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Jandarma ilgili inceleme başlattı.