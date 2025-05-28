Boğazkale Kaymakamı Emine Karataş Yıldız, Adıyaman Vali Yardımcılığına atandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan ve Resmi Gazete’de ilan edilen atama kararnamesiyle Çorum’da önemli görev değişiklikleri yapıldı.
Boğazkale Kaymakamı Emine Karataş Yıldız Adıyaman Vali Yardımcılığına atanırken, Aydın Vali Yardımcısı Armağan Önal, Çorum Vali Yardımcılığı görevine getirildi. Mevcut Çorum Vali Yardımcısı Muhammed Gürbüz ise İzmir’in Buca ilçesine kaymakam olarak atandı.
Editör: Yüksel Basar