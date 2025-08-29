Çorum Merkez Kuşsaray Köyü’nden Düşlem Daşdemir adlı genç kız, hayatını kaybetti.

Henüz 26 yaşında yaşama veda eden Düşlem Daşdemir, ailesi ve sevenlerini derin üzüntü içerisinde bıraktı.

Ahmet ve Kafiye Daşdemir'in torunu, Duran ve Türkan Daşdemir'in kızı Düşlem Daşdemir, engelli olarak hayatını sürdürüyordu. Rahatsızlığından dolayı tedavi gören genç kız, yaşam mücadelesini kaybetti.

Merhumenin cenazesi bugün saat 14.00’de Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Çorum Şubesinde düzenlenecek Hakka yürüme erkanının ardından Kuşsaray Köyü mezarlığında toprağa verilecek.