Minikler futbol turnuvasında Arca Çorum FK ile Mimar Sinanspor takımları finale yükseldi.

15 takımın üç grupta mücadele ettiği turnuvada eleme maçları sonunda yarı finale yükselen dört takım karşılaştı.

İlk yarı final maçında Arca Çorum FK, Fetihspor karşısında zorlanmadı ve rakibini 5-0 yenerek ilk finalist takım oldu.

Bu maçın ardından ise Mimar Sinanspor ile Vefaspor takımları ikinci finalist olmak için karşılaştı.

Büyük bir çekişmeye sahne olan maçın ilk yarısında bulduğu golle Mimar Sinanspor rakibini 1-0 yenerek finalist ikinci takım oldu.

Turnuvada dün akşam önce üçüncülük dördüncülük ardından final maçı oynandı. Turnuvada dereceye giren takımların kupaları önümüzdeki hafta başlayacak mini minikler ile birlikte verilecek.