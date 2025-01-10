Liseli Genç Kızlar Dart İl birinciliğinde zirve iki İskilip okulunun oldu.

İskilip Anadolu Lisesi İskilip Sultan Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ni yenerek şampiyon oldu.

17 Okul’den 68 sporcunun katılımı ile İskilip, Osmancık ve Merkez’de yapılan grup maçları sonunda gruplarında ilk iki sırayı alan sekiz takım il birinciliği için Olimpik Yüzme Havuzu Dart Salonu’nda mücadele etti.

İskilip Anadolu Lisesi İdareci Sadık Balcı antrenör Fatih Küyük yönetiminde Emine Acar, Melike Kumkayır, Sudenur Ural ve Elif Nur Acar’lı kadrosu ile çeyrek finalde Alaca Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yarı finalde Güzel Sanatlar Lisesi’ni finalde de İskilip Sultan Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ni yenerek şampiyonluk kupasının sahibi oldu.

İskilip Sultan Hatun Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi idareci Zeynep Mumcu ve antrenör Muhammed Burak Topuz yönetimindeki Şeyma Uyar, Nehir Yalçınsoy, Gamzi Nur Çukur ve Emine Araz’lı kadrosu ile çeyrek finalde Mehmetcik Anadolu Lisesi yarı finalde ise Hitit Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ni yenerek çıktığı finalde rakibine yenilerek ikinci oldu.

Hitit Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi antrenör Mehmet Cihangir Dağ yönetiminde Azranur Albay, Yaren Ergin, Sude Melek Sarıtaş ve Galkader Akman’dan oluşan kadrosu ile çeyrek finalde Osmancık Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ni yenerek çıktığı yarı final maçında İskalip Sultan Hatun MTAL’ye yenildi. Üçüncülük maçında ise Güzel Sanatlar Lisesi’ni yenerek üçüncü oldu.

Çorum Güzel Sanatlar Lisesi antrenör Eylem Teke yönetiminde Edanur Tuana Yaşar, Gizem Çatalbaş, Zehra Arabacı ve Emine Dilan Dede’li kadrosi ile çeyrek finalde Osmancık Cumhuriyet Anadolu Lisesi’ni yenerek çıktığı yarı finalde şampiyon takımı yenildi ve üçüncülük dördüncülük maçında ise rakibine yenilerek dördüncülük kupasının sahibi oldu.

Final maçının ardından düzenlenen törenle dereceye giren okullara kupa sporculara ise madalyaları verildi.