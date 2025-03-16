Çorum'un Alaca ilçesinde 33 yaşındaki öğretmen, bir süredir mücadele ettiği hastalığa yenik düşerek hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, özel bir eğitim kurumunda görev yapan evli ve iki çocuk babası olan Hüsamettin Aksekili (33), bir süredir hastanede tedavi görüyordu. Ancak tüm çabalara rağmen yaşam mücadelesini kaybetti. Acı haber, ailesi ve öğrencileri başta olmak üzere eğitim camiasında büyük üzüntüye neden oldu.

Aksekili'nin cenazesi, memleketi Bayat ilçesinde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.