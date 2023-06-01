YÜKSEL BASAR

Çorum'da 23 yaşındaki genç, girdiği bunalım sonucu yaşamına son verdi.

İddialara göre, babasının vefatından sonra bunalıma giren Eyüpcan Erkoç, akşam saatlerinde Kale Mahallesi'ndeki evinde silahla yaşamına son verdi.

Silah seslerinin duyulmasının ardından olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Gencin evine giren ekipler Eyüpcan'ın hayatını kaybettiğini tespit etti.

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması sonrası Cumhuriyet Savcısı'nın talimatıyla Erkoç'un cenazesi otopsi yapılmak üzere Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.