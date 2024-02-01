Pazar günü sahasında Ahlatcı Çorum FK ile karşılaşacak olan Gençlerbirliği bu maçın hazırlıklarını dün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Kırmızı siyahlı takımın kendi tesislerinde yaptığı antrenmana tüm futbolcular katıldılar.

Teknik Direktör Sinan Koloğlu yönetimindeki çalışma ısınma hareketlerinin ardından dar alanda pas çalışması ile devam etti.

Gençlerbirliği son bölümde ise tam sahada Ahlatcı Çorum FK maçının taktik provasını yaptı.

Bu çalışma sırasında Teknik Direktör Sinan Koloğlu Çorum FK maçındaki oyun formatı hakkında bilgiler verdi ve uyarılarda bulundu.