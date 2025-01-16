Okullararası Gençler (kız-erkek) Yüzme İl Birinciliği sona erdi.

Olimpik Yüzme Havuzu’nda yapılan yarışmalar sonunda genel sıralamada kızlarda Özel Çorum TED Koleji erkeklerde ise Spor Lisesi birinciliği kazandı.

İki gün süren yarışlar sonunda Özel Çorum TED Koleji birinci olmayı başarırken, Başöğretmen Anadolu Lisesi ikinci, 15 Temmuz Şehitleri Fen Lisesi üçüncü, Bahçelievler Anadolu Lisesi ise dördüncülüğü elde etti.

Erkekler genel sıralamada ise zirvede Spor Lisesi yer aldı. 15 Temmuz Şehitleri Fen Lisesi bu kategoride de ikincilik kürsüsüne çıkarken, Özel TED Koleji üçüncü, Özel Ada Koleji ise dördüncülüğü elde etti.

Yarışlar sonunda düzenlenen törenle dereceye giren okullara kupa, sporculara ise madalyaları verildi. Kategorilerinde birinci olan sporcular ilimizi grup müsabakalarında yarışmaya hak kazandılar.