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Çorum'da lise öğrencileri "Gençler, Şehit Emanetleriyle Buluşuyor" projesi kapsamında şehit aileleri ve gazilerle 15 Temmuz Şehitler Müzesi'nde bir araya geldi. Müzeyi gezen öğrenciler, Çorumlu şehitlerin hayat hikâyelerini dinledi. Gençlere, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın da eşlik etti.

Çorum Valiliği, Çorum Belediyesi ve Şehit Aileleri Derneğinin işbirliği ile yürütülen “Gençler, Şehit Emanetleriyle Buluşuyor” projesi hayata geçirildi. Proje kapsamında liseöğrencileri 15 Temmuz Şehitler Müzesi’nde şehit aileleriyle bir araya geldi.

Müzeyi gezen öğrenciler, Güneydoğu’da, 15 Temmuz’da ve görevi başında şehit düşen Çorumlu şehitlerin hayat hikâyelerini dinleme fırsatı buldu.

15 Temmuz Şehitler Müzesi'nde gerçekleşen ziyaret sırasında öğrenciler, şehit emanetleri sergisini inceledi ve 15 Temmuz'da hayatlarını kaybeden şehitlerin anısına yapılmış olan bal mumu heykellerini görme imkânı buldu.

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, gençleri şehit aileleriyle ve gazilerle bir araya getiren bu projenin çok önemli bir proje olduğunu söyledi.

Gençlere mesaj veren Başkan Aşgın, “Şehitlik onur ve şereftir. Canları pahasına bu vatanı savundular ve mertebelerin en yükseği olan şehitlik mertebesine ulaştılar, hepsine minnettarız. Bu vatan için aynı duyarlılığın devam etmesi önemlidir. Bu vatan, şehitlerimizin kanlarıyla vatan oldu. Onlara layık olarak şehitlerimize karşı borcumuzu ödemeliyiz. Bilimle, teknolojiyle ülkemizin gücüne güç katarak şehitlerimize karşı vefa borcumuzu ödeyebiliriz” dedi.

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Çorum Şube Başkanı Galip Deniz de, gençlerin milli hassasiyetlerini artırmak için hazırlanan bu projede çok iyi etkiletişimler aldıklarını söyledi.

Gençler Şehit Emanetleriyle Buluşuyor projesiyle ilgili bilgi veren Deniz, “Projenin ilk aşamasında okulları ziyaret ederek gençlerle sohbetler gerçekleştirdik. 28 okulda bini aşın öğrenciye ulaştık. İkinci aşamada ise 15 Temmuz Şehitler Müzesi’nde gençlerle bir araya geliyoruz. 10 Ekim’e kadar müze ziyaretleri devam edecek. Amacımız şehitlerimizi gençlerimizle yaşamak ve yaşatmak” ifadelerini kullandı. (Haber Merkezi)