Bu sezonda Çorum FK’nın rakiplerinden Ankara Gençlerbirliği kulübü, Keçiörengücü kulübünden Mikail Okyar ve Metehan Mimaroğlu ile ile anlaştı.

Kırmızı siyahlı takım Eyüpspor’da profesyonel olan ardından Keçiörengücü, Sakaryaspor ve son olarakta geçen sezon Keçiörengücü takımlarında forma giyen 25 yaşındaki orta saha oyuncusu Mikail Okyar ile 2-1 yıllık sözleşme imzaladı.

Gençlerbirliği kulübünün diğer kadrosuna kattığı isim ise sol kanatta forma giyen 29 yaşındaki Metehan Mimaroğlu.

Kariyerinde İstanbul Güngörenspor’da başlayan Metehan, sırasıyla Eskişehirspor U-21, Bursa Nilüfer, Konyaaltı Bld., Edirnespor, Ergene Velimeşe, Eyüpspor, Alibeyköy, Osmaniyespor FK, Altınordu, Adana Demirspor ve Teksüt Bandırmaspor formaları giydi. Mimaroğlu ile kırmızı siyahlı takım 2+1 yıllık anlaşma sağladı.