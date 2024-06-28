Çorum FK’nın rakiplerinden Gençlerbirliği, yeni sezonda forma göğüs reklamı için Otokar ile sponsorluk anlaşması imzalandığı açıkladı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: Otokar, Gençlerbirliği Futbol A Takımının Yeni Sezon Forma Göğüs Sponsoru Oldu Koç Topluluğu şirketlerinden Otokar, Türk futbol tarihinin en eski kulüplerinden Gençlerbirliği Spor Kulübü'nün 2024-2025 sezonu Futbol A Takımının forma göğüs sponsoru oldu.

Türkiye’nin öncü otomotiv ve savunma sanayii şirketi Otokar, Türk sporuna verdiği desteği sürdürüyor. Kuruluşundan günümüze farklı alanlarda Türk sporunun destekçisi olan Otokar, 101 yıllık geçmişe sahip ve "mektepli" kimliğiyle tanınan Gençlerbirliği Spor Kulübü ile iş birliği yaptı. Otokar, Gençlerbirliği Spor Kulübü'nün 2024-2025 sezonu Futbol A Takımının forma göğüs sponsoru oldu. Sadece Ankara'nın değil, tarihi ile Türkiye'nin en köklü kulüplerinden biri olan Gençlerbirliği formasının göğsünde yer alacak olmaktan mutluluk duyduklarını belirten Otokar Genel Müdürü Aykut Özüner, iş birliğinin sponsorluğun ötesinde bir anlam taşıdığını ifade etti. Özüner; "Gençlerbirliği ile iş birliğimiz sadece sponsorluk değil, aynı zamanda bir değerler ortaklığı. Topluluğumuzun kurucusu merhum Vehbi Koç'un fahri başkanlarından biri olduğu Gençlerbirliği'ni desteklemekten büyük onur ve mutluluk duyuyoruz. Cumhuriyet ile yaşıt, köklü camia kültürü ve ülke futboluna kazandırdığı yüzlerce genç oyuncusuyla Türkiye Futbol Liginde 'mektepli' kimliği kazanan Gençlerbirliği'ne başarılar diliyoruz" dedi.