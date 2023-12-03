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AK Parti Çorum Belediye Başkan Aday Adayı İnşaat Mühendisi-Sosyolog Hüseyin Çalışkan, geçtiğimiz günlerde gençlerle ilgili açıkladığı projelerin devamını kamuoyu ile paylaştı.

Bilim, Teknoloji-Bilim Festivalleri, Uzay Gözlem Evi-Uçuş Simülatörü, Kule, Paraşüt-Beceri Atölye Projelerini kamuoyu ile paylaşan Hüseyin Çalışkan, projenin detaylarını şöyle açıkladı:

BİLİM ve TEKNOLOJİ MERKEZİ

“Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcımız hemşehrimiz Sayın Zekeriya COŞTU, İlimizi ziyaretinde, 81 ilde 100 Deneyap Atölyesi kurduklarını, benzer şekilde 81 ilde 100 TEKNOFEST Atölyesi kurmayı planladıkları müjdesini vermişti.

Aday adaylığı niyetimiz için yaptığımız çalışmalarımızda, bizim de çantamızda olan Bilim ve Teknoloji Merkezi projemiz ile paralellik arz etmesinden büyük memnuniyet duyduk.

Bakanlığımız ile yapılacak görüşmede, TEKNOFEST Atölyesi kapsamı öğrenilecek ve bu konuda Çorum Belediyesi olarak, TEKNOFEST Atölyesi kapsamını genişletme ile ilgili her türlü katkı ve desteği vereceğiz.

Bu merkezde gençlerimiz eğlenirken öğrenecek, aynı zamanda bu merkezde gençlerimizin proje üretmesi için ortam ve imkan sağlanacak ve uygulamaya geçme özelliği olan projelere her türlü destek sağlanacaktır.

BİLİM FESTİVALLERİ

Ayrıca başta Hitit Üniversitemiz olmak üzere T3 Vakfı, Tübitak, vakıf, kuruluş ve firmalarla birlikte, gençlerimizin, okullarımızın ve sanayicilerimizin paydaş olarak katılımıyla bilim festivalleri yapılacaktır.

UZAY GÖZLEM EVİ

Gençlerimizin bilime olan merakını güçlendirmek ve teşvik etmek, bu konularda gençlerimize çeşitli araç ve yatırımlarla imkan sunmaktan geçmektedir. Bu amaçla gerek gençlerimiz için, gerekse meraklı olan vatandaşlarımız için Uzay Gözlemevi yapılacaktır.

UÇUŞ SİMÜLATÖRÜ

Şehir merkezinde tespit edeceğimiz bir alanda veya TEKNOFEST Atölyesi’nde havacılığa merakını bildiğim gençlerimizin, uçaklarla tanışması, uçuş deneyimi kazanması, uçuş eğitimleri alması için, uçuş simülatörü alacağız. Böylece uçuş simülatörü ile hem gençlerimizin eğitimi, hem de vatandaşımızın ilgi ve merakını giderme faaliyetleri yapacağız.

PARAŞÜTLE ATLAMA KULESİ ve EĞİTİMİ

Ayrıca şehrimizde uygun bir alana, paraşütle atlama kulesi yapacağız ve burada aynı zamanda paraşüt eğitimi de vereceğiz.

GENÇLER İÇİN BECERİ VE ATÖLYE ÇALIŞMASI

Gençlerimiz için: Gerek hobi amaçlı, gerek el becerisi ile bilgiyi bir araya getirme dene / yap amaçlı, gerekse de üretilen ürünlerin satılarak, gençlerimizin ekonomik ihtiyacına katkı sağlaması niyetiyle, çeşitli alanlarda ve teknolojik alanda üretim yapabilecekleri ortam oluşturacak, imkan sunacağız.”