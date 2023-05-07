HURŞİT BOZKURT

AK Parti Bayat Gençlik Kolları İlçe Başkanlığı tarafından “İlk Oyum Erdoğan’a, İlk Oyum AK Parti’ye” konulu program düzenlendi. Programda konuşma yapan AK Parti Çorum Milletvekili ve 28. Dönem Milletvekili Adayı Av. Oğuzhan Kaya, gençlerin en fazla seslerini duyurabildikleri hareketin AK Parti olduğunu söyledi.

Programa AK Parti Çorum Milletvekili ve 28. Dönem Milletvekili Adayı Av. Oğuzhan Kaya, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, AK Parti İl Başkanı Av. Murat Günay, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Bilgi İletişim Teknoloji Başkanı Ömer İleri, AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Muhammed Fatih Temur ve gençler katıldı.

Türkiye'de ilk defa oy kullanacak gençlerin seslerini en fazla duyurabildikleri teşkilatın, AK Parti teşkilatları olduğunu ifade eden AK Parti Çorum Milletvekili ve 28. Dönem Milletvekili Adayı Av. Oğuzhan Kaya, “AK Parti'nin 2023 vizyonunda ve sonrasıyla alakalı “Türkiye Yüzyılı” markasının altını dolduracağımız ve Türkiye’nin yarınlarında biz gençler olarak hangi konuları önemsiyorsak onları konuşacağımız bu programların sayılarını artıracağız” dedi.

AK Parti'nin iktidara gelmesinden bu yana oy verme yaşına gelen yaklaşık 5,2 milyon vatandaşın olduğunu belirten Kaya, bu sayının yüzde olarak 8’e tekamül ettiğini söyledi.

AK Parti hükümetinin gençlere büyük önem verdiğini vurgulayan Kaya, “Allah'ın izniyle inşallah 14 Mayıs’ta bir başka olacak. Bu bahar bir başka bahar olacak. İnanıyorum ki; siz gençlerimizle birlikte biz sandıkları bu defa çok farklı bir şekilde patlatacağız” diye konuştu.