Kadınlar Hentbol 2. liginde temsilcimiz Gençlikspor takımı grupta lider Sinopspor’u nefes kesen bir mücadele sonunda 31-30 yenerek gruptaki iddiasını ortaya koydu.

Dört takımın mücadele ettiği grupta ilk iki maçını kazanarak lider durumda Çorum’a gelen Sinopspor kulübü bir galibiyet ve bir mağlubiyet alan temsilcimizin maçı beklendiği gibi büyük bir mücadeleye sahne oldu.

Maçın ilk yarısı karşılıklı gollerle geçerken bu devreyi konuk Sinopspor takımı 12-11 önde tamamladı.

İkinci yarıda ise mücadele iyice arttı. Bu yarıda konuk Sinopspor ilk bölümde etkili oyunu ile farkı bir ara beşe kadar çıkardı.

Ancak bundan sonraki bölümde sahaya büyük bir mücadele koyan Çorum Gençlikspor henntbol takımı son dakikaları nefes kesen maçtan 31-30’luk skorla galip ayrılarak ligde ilk yarıyı 4 puanla ve liderli aynı puanda tamamladı.

Çorum Gençlikspor’da Aylin Ongün takımını galibiyete taşıyan isim oldu. Aylin takımının 31 golünden 15’ünü atarak maçın yıldızı olurken ona Sener 7 golle Fulya 6 golle ve Ceyda ise iki golle katkı verdi.

Konuk Sinopspor’da ise gol dağılımı daha çok isim üzerinde oldu. Nisa Ece 8 golle takımının en golcü ismi olurken Sahra Zeliha 6 golle ikinci en fazla katkıyı veren isim olurken Zeynep Melis ve Büşra ise 4’er gollük katkı veren isimler oldular.

Maçı Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Hüseyin Şahin ve Hentbol İl Temsilcisi Sami Öncel ile hentbolsever taraftarlar izledi.

Maç sonunda ise zorlu maçı kazanmanın sevincini sporcular ve taraftarlar birlikte yaşadılar.