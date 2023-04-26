HURŞİT BOZKURT

Milliyetçi Hareket Partisi Çorum Milletvekili Adayı Vahit Kayrıcı, nakliyeci esnafıyla bir araya geldi. Çorum’un geçmiş yıllarda taleplerinin Ankara’ya aktarılamadığını ifade eden Kayrıcı, “İktidarıyla, muhalefetiyle seçilenler genel başkanlarının gölgesinde yan gelip yatmışlar. Bakın Yozgat’ın bizim gibi 4 milletvekili var, Amasya’nın 3, Çankırı’nın 2. ama onların aldığı hizmet bizim 5 katımız” dedi.

Kamyon Garajı’nda Şoförler ve Nakliyeciler Odası Başkanı Tahsin Şahin’in öncülüğünde gerçekleşen buluşmada, Vahit Kayrıcı, esnafın hem sorunlarını dinledi, hem de seçimlerde destek istedi.

MHP İl Başkanı Agah Karapıçak, 3. Sıra Milletvekili Adayı İsmail Lek, Ülkü Ocakları İl Başkanı Orhan Tosik, Belediye Meclis Üyesi Selim Güloğlu’nun yanısıra yaklaşık 100 civarında nakliyeci esnafının katıldığı programda konuşan Kayrıcı, seçimlerin öneminden bahsetti.

‘BİR OY ERDOĞAN’A, BİR OY MHP’YE’

Seçimlerde bir yanda ülkeyi bölüp parçalamak isteyenlerin destekçileri varken, diğer yanda ise ülkesine sahip çıkan vatanseverlerin bulunduğunu belirten Vahit Kayrıcı, “Bizim amacımız Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ı yeniden cumhurbaşkanı seçmek, MHP’yi de TBMM’de güçlü bir şekilde temsil edecek milletvekili sayısına ulaşmasını sağlamaktır. Eğer bu sağlanırsa, Türkiye’yi bölgesinde oyun kurucu ülke haline getireceğiz. Dik duran bölgesinde yıldız ülke yapacağız” diye konuştu.

‘BİZİ BİLEN BİLİR’

1999-2003 yılları arasında milletvekilliği yaptığını hatırlatan ve “Beni bilen bilir” diyen Vahit Kayrıcı, “Ne söz verdiysek yapmak için çalışırız. Olmayacak bir şey için de söz vermeyiz. Benim telefonum 1999 yılından beri hiç değişmedi. Sizler şoför ve nakliyeci esnafısınız. Telefonum 24 saat açık, emrinizde olacağım. Ne zaman ve nerde bana ihtiyacınız varsa orada olacağım” şeklinde konuştu.

‘TALEPLERİMİZ ANKARA’YA AKTARILAMAMIŞ’

Çorum’un 2003 yılından beri tek başına iktidar olan AK Parti’ye 5 milletvekilinden 4’ü, 4 milletvekilinden de 3’ünü verdiğini açıklayan Kayrıcı, “Maalesef Çorum’un talepleri seçilenler tarafından Ankara’ya aksettirilememiş. Ne Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ne MHP Lideri Devlet Bahçeli, ne de CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu Çorum’un isteklerini, taleplerini bilmez. Onlara ne aksettirilirse ona göre hareket ederler. Ne yazık ki iktidarıyla, muhalefetiyle seçilenler genel başkanlarının gölgesinde yan gelip yatmışlar. Bakın Yozgat’ın bizim gibi 4 milletvekili var, Amasya’nın 3, Çankırı’nın 2. ama onların aldığı hizmet bizim 5 katımız. Bunun tek sebebi var, seçilenlerimizin yetersizliğidir” ifadelerini kullandı.

MECLİS’TE ÇORUM’UN SESİ OLACAĞIM

Daha önceki milletvekilliği döneminde yapılan hizmetlerden de bahseden Kayrıcı, Çorum-Ankara Karayolu’ndan örnek vererek, “Çorum’dan Delice’ye kadar yapılan yoldan 22 senedir bir karış yama ve tadilat yok. Ama, Delice’den Ankara arası en az 5 kez yenilenmiştir. Bu işi bilene vermenin ve iyi takip etmenin somut bir örneğidir” dedi.

1999’dan bugüne kadar çok daha tecrübeli, bilgi birikimine ve donanıma sahip olduğunun altını çizen Kayrıcı, “Çorum’un çözülmeyecek sorunu, alamayacağı hizmet ve yatırım yok. Ben, değil elimi, gölgemi, gerekirse başımı taşın altına koymasını bilirim. Sizin temsilciniz, gören gözünüz, işiten kulağınız olmak istiyorum. Çorum’un meclisteki sesi olmaya talibim. Bunun için desteğinizi istiyorum” açıklamasında bulundu.