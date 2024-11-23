Çorum Bölgesel Lig gözlemcilerine görev. Özcan Genel’e Sivas, Mustafa Bıçakcı’ya ise Erzincan’a görev verildi.

BAL 3. grupta Sivasgücü Belediyespor ile Elbistanspor takımları arasında Muhsin Yazıcoığlu Spor Kompleksi sahasında oynanacak maçı ankara bölgesi hakemi Abdurrahman Faruk Avşar yönetecek yardımcılıklarını ise Mert Altan Çakır ve Yunus Yalçın yapacak. Maçta dördüncü hakem olarak Ziya Kaan Aydoğan yaparken maçın gözlemcisi ise ilimizden Özcan Genel.

BAL 2. gnupta yarın saat 13’de Erzincan Müstakil Atletism Pisti Futbol Sahasında Erzincan Ulalakspor ile 1926 Bulancakspor takımları arasındaki maçı Samsun’dan Faruk Küstüm yönetecek yardımcılıklarını ise Samsun’dan Nurdan Köseoğlu ve Amasya’dan Seyit Ahmet Keskin yapacak.

Maçın dördüncü hakemi Samsun’dan Mert Demiroğlu. Maçın gözlemciliğini ise ilimizden Mustafa Bıçakcı yapacak.