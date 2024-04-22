Ahlatcı Çorum FK’nın bu sezonki hücumdaki etkili ismi Geraldo sakatlandı.

Adanaspor maçının 18. dakikasında sakatlanarak oyundan çıkan Geraldo yedek kulübesinden gördüğü sarı kartla Erzurumspor maçında hem sakat hem cezalı duruma düştü.

Bir depar sonrasında arka adalesinden sakatlanan Geraldo kısa süreli deneminin ardından sakatlığının süresini uzatmamak için hemen yere bırakarak oyundan çıktı.

Maçın kalan bölümünü yedek kulübesinden takip eden Geraldo son dakikalarda topu saha içine attığı için maçın hakemi tarafından sarı kartla cezalanıdınldı. Bu kartla dördüncü sarı kartı gören Geraldo hemde cezalı duruma düştü.

Durumu bugün çekilecek MR sonucunda belli olacak Geraldo’nun 10-12 sahalardan uzak kalması bekleniyor.