Ahlatcı Çorum FK'nın Angolalı futbolcusu Geraldo, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla önümüzdeki haftalarda savaşcı ruhunu ortaya koyacağı mesajını verdi.

Geçtiğimiz yılki performansından biraz uzak olan Angolalı futbolcu, milli maçlar nedeniyle lige verilen arada daha iyi dönüş yapacağı sinyalleri verdi.

Geraldo, sosyal medya hesabından; "Tanrı'ya ve kendine inancın olsun. Savaşa git! Geri adım atman gerekiyorsa, geri adım at ama pes etme, ivme kazan." şeklinde paylaşımda bulundu.