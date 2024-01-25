Ahlatcı Çorum FK U 16 takımı A takımın tecrübeli ismi Geraldo ile bir araya geldi.

Dün sabah saatlerinde tesis fitnes salonunda Teknik Direktör Yaşar Kabakçı yönetiminde çalışma yapmaya gelen kırmızı siyahlı takımın U 16 kadrosu burda yorucu bir çalışma geçirdi.

Bu çalışma sırasında profesyonel takımın tecrübeli ismi Geraldo ile salonda karşılaşan U 16 takım oyuncuları kendisini son haftalardaki yükselen performansı nedeni ile tebrik ettiler.

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Geraldo da genç takım oyuncularına oynayacakları maçlarda başarılar diledi ve hep çok çalışmaları gerektiğini söyledi.