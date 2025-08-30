Yakalandığı hastalığa yenik düşen polis memuru Mesut Punar, Çorum'un İskilip ilçesine bağlı Avhatyaka köyünde gözyaşları arasında toprağa verildi.

Edinilen bilgilere göre, Kastamonu Emniyet Müdürlüğü’nde görev yapan Polis Memuru Mesut Punar, evliliğinin üzerinden yalnızca 3 ay geçmişken kansere yakalandı.

Zorlu hastalık sürecinin ardından hayatını kaybeden Punar, gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.

Geride henüz 7 aylık bir evlat bırakan Mesut Punar’ın vefatı, ailesini, meslektaşlarını ve sevenlerini derin üzüntüye boğdu.

Genç yaşta hayata veda eden polis memurunun cenazesi bugün, memleketi İskilip Avhatyaka Köyü’nde toprağa verildi.