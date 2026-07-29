Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü ile Sanat İçin Yola Çık Derneği ve Alaca Belediyesi ortaklığında yürütülen proje kapsamında, Türkiye'yi gezen "Gezici Sinema Tırı", Çorum'un Alaca ilçesinde vatandaşlara açık hava sineması ve konser coşkusuyla unutulmaz bir gece yaşattı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü'nün "Gezici Sinema Tırı", Alaca'da vatandaşlarla buluştu. Bugüne kadar 79 il, 790 ilçe ve sayısız köye ulaşan Gezici Sinema Tırı, Alaca'da düzenlenen etkinlikte vatandaşlara nostaljiyi doyasıya yaşattı.

Müziğin ve sinemanın iç içe olduğu etkinliğe Alaca Kaymakamı Meriç Dinçer, Belediye Başkanı Şerif Arslan, Belediye Başkan Yardımcısı Oktay Yelkuvan ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Alaca Belediyesi tarafından çeşitli ikramlar yapılan vatanadaşlar, açık havada sinema filmi izledi, daha sonra gerçekleştirilen konserde doyasıya eğlendi.