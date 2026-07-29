Çorum Belediyesi 38'incisi düzenlenen Uluslararası Çorum Hitit Fuarı ve Festivali'nin ardından bu kez Millet Bahçesi'nde rap konseri düzenliyor.

Festival kapsamında Kadeş Meydanı'nda düzenlenen konserlere Çorum halkı büyük ilgi gösterirken, belediye yine gençlere özel bu kez rap konseri hazırladı.

Rap müziğin sevilen isimleri Ahmet Özhan Güven ve Kanun Azap, sahne performanslarıyla Millet Bahçesi’nde ritmi yükseltecek.

31 Temmuz Cuma günü saat 18.00'da düzenlenecek konser öncesi palyaço gösterileri, maskotlar, yüz boyama etkinlikleri de yer alacak.

Etkinliğe tüm Çorum halkı davet edildi.



