Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Gıda Kontrol Laboratuvarı’na yeni bir cihaz kazandırıldı.

Vali Ali Çalgan, protokol üyeleriyle birlikte, toplam maliyeti 12.951.000 TL olan ve yüzde 70’i DOKAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, yüzde 30’u Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından finanse edilen “Hayvansal Gıda ve Yemlerde Antibiyotik, Hormon Kullanımı ve Kalıntı Gıda Tespiti Projesi” kapsamında temin edilen cihazın kabul törenine katıldı.

Törene CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Ziraat Odası Başkanı Adem Özdemir ile bazı daire müdürleri katıldı.

Vali Çalgan, insan sağlığının korunmasında bu tür teknolojik yatırımların önemine dikkat çekerek, cihazla yapılacak analizlerin yalnızca Çorum’a değil, bölge illerine de büyük katkılar sağlayacağını ifade etti.

Projeye verdikleri destekten dolayı DOKAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı ile Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü yetkililerine teşekkür eden Çalgan, cihazın hem üreticilerimize hem de tüketicilerimize hayırlı olması temennisinde bulundu.