Çorum’da öğrencilere Gıda İsrafı ve Gıda Hijyeni konusunda bilgilendirme yapıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda ve Yem Şubesi Kontrol Görevlisi personelleri tarafından öğrencilere “Gıdanı Koru” uygulaması kapsamında eğitim verildi.

Eğitimlerde gıda israfının önlenmesi, gıdaların doğru saklanması ve hijyen kuralları, sağlıklı beslenmenin önemi, gıdanın sofraya gelene kadar geçirdiği süreçler öğrencilere aktarılarak, bilinçli tüketici olmanın temellerinin atıldığı belirtildi.

Bilgilendirme programların devam edeceği ifade edilerek, “Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın, hem gıdaya saygılı hem de sağlıklı bir yaşam için bilinçli bireyler olarak yetişmesi adına bu eğitimler büyük önem taşımaktadır. Unutmayalım: Gıdayı korumak, geleceğimizi korumaktır” denildi.