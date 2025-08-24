Çorum’da bir genç, girdiği bunalım sonucu silahla yaşamına son verdi.

Çorum merkeze bağlı Yukarı Saraylı Köyü nüfusuna kayıtlı Tuygun Öksüz (35) isimli genç, girdiği bunalım sonucu Danaderesi mevkiinde bulunan bağ evinde silahla hayatını sonlandırdı. Tuygun Öksüz'ün yaşamına son vermesi ise ailesi ve yakınlarında derin üzüntüye neden oldu.

Merhumun cenazesi Pazar günü Akşemseddin Cami’nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Ulu Mezarlık’ta toprağa verilecek.