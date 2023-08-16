Tahmini Okuma Süresi: dakika

Cuma günü saat 21:00'da Çorum Yeni Şehir Stadyumu'nda oynanacak Ahlatcı Çorum FK-Giresunspor maçının biletleri satışa çıktı. Biletler sadece internet üzerine alınabilecek.

Passolig'i olan taraftar maç günü stat önünde bulunan Passolig noktasından maça akreditesini yapabilecek.

MARATON 100, KALE ARKASI 50 LİRA

Bu arada Ahlatcı Çorum FK’nın iç saha maç bilet fiyatları açıklandı. Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, iç saha maçlarında bilet fiyatları protokol tribünü önündeki alana 300 lira protokol sağ ve solunda bulunan VİP A ve B tribünleri 200 lira olarak belirlendi.

Maraton tribün biletleri 100 kale arkaları ise bilet fiyatları ise 50 lira olarak belirlendi.

Misafir tribün taraftarları için ise bilet fiyatı 100 lira olarak belirlendi.