Arca Çorum FK'nın göğüs ve sırt sponsorları belli oldu.

2025-2026 sezonunda şampiyonluk için mücadele edecek olan Arca Çorum FK'nın tamamen Çorum ve Çorum tarihini yansıtan formalarla mücadele edeceği sezonda göğüs sponsoru Balkar Şirketler Grubu olurken, sırt sponsoru ise kulübün ana sponsoru Arca oldu.

Yaptığı flaş transferlerle adından en çok söz ettiren kulüplerin başında gelen Arca Çorum FK' yönetiminin kol ve şort sponsorlukları için de görüşmelerinin sürdüğü öğrenildi.

Sponsorlu yeni sezon formaları AHL AVM'de bulunan Store'de satışa çıkmış durumda.Şehir ve yurtdışında yaşayanlar için de formalar www.corumfkstore adresinden de tedarik edilebiliyor.