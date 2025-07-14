Çorum merkeze bağlı Karaca Köyü Muhtarı Salih Biçer’in kardeşi, Karaca Tandır Kebap Salonu’nun sahibi Adem Biçer, Sibel Aykaç ile dünya evine girdi.

Gülay-Bayram Biçer ve Müjde-Sinan Aykaç ailelerinin kıymetli evlatları Adem ile Sibel’in nikahı önceki gün Sabancı Garden Düğün Salonu’nda kıyıldı.

Genç çiftin nikahını Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın kıyarken, önceki dönem Belediye Başkanı Av. Muzaffer Külcü, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alagöz, Salih Biçer, Zekeriya Biçer, Adem Aykaç ve Melih Aykaç da nikah şahitliğini yaptı.

Düğüne, CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, YRP Kocaeli Milletvekili Mehmet Aşıla, MHP İl Başkanı M. İhsan Çıplak, Merkez İlçe Başkanı M. Serdar Avcı, İl Genel Meclis Başkanı Muhammed Fatih Temur, ÇESOB Başkanı Recep Gür, Genel Yayın Yönetmenimiz Mustafa Burak Yalçın, Zanaatkarlar Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanı Mustafa Fındıkçı, iş insanı İrfan Yaşar, il genel ve belediye meclis üyeleri, çok sayıda mahalle ve köy muhtarı ile çok sayıda davetli katıldı.