Ordu’nun Ünye ilçesinde yoğun bakım hemşiresi Furkan Çetinöz (31) ve kadın doğum hemşiresi olarak görev yapan Merve Çetinöz (30) çifti, SMA Tip-1 teşhisi konulan 2 aylık bebekleri ‘Gökçe Zeren’ için valilik onaylı kampanya başlatılmıştı.

Çorum Şehit Emin Güner Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından SMA Tip 1 hastası Gökçe Zeren Çetinöz yararına kermes düzenlendi.

Gökçe’ye umut olmak için kollar sıvandı

Kermeste, öğrenci velilerinin okulda yaptıkları yiyecekler satışa sunulurken, okulun velileri ve öğretmenler tarafından getirilen el emeği ürünler de Gökçe bebek yararına satıldı. Yoğun katılımla gerçekleşen etkinlik, okulun bahçesinde renkli görüntülere sahne oldu.

Dayanışma ruhu okul bahçesini sardı

Sosyal sorumluluk bilinciyle hareket eden öğrenci, öğretmen, veli ve vatandaşların destek verdiği kermeste, birlik ve beraberlik duygusu ön plana çıktı. Kermes boyunca elde edilen gelir, tamamı Gökçe bebeğin tedavi sürecine aktarılmak üzere bağışlandı.

Okul bünyesinde gerçekleştirilen kermese öğretmenler, öğrenciler ve veliler yoğun ilgi gösterdi.

Kermeste elde edilen 122 bin TL, valilik onaylı banka hesabına yatırıldı.

Okul yönetimi tarafından yapılan açıklamada, “Kermesimize katkı sağlayan, emek veren ve destek olan herkese gönülden teşekkür ediyoruz.” ifadelerine yer verildi.