Çorum’da düzenlenen ve ünlü sanatçıların konser verdiği “Gökgözler Keşkek Şenliği”ne katılanlar türküye, halaya ve eğlenceye doydu.
Güzel bir buluşmaya imza atan Gökgözler halkı, doyumsuz bir şenliği geride bıraktı.
Türk halk müziğinin sevilen sanatçısı Eda Doğanay, son yıllarda bağlaması ve türküleriyle zirve yolunda ilerleyen Ali Eren Çınar, Veysel Bektaş, Emine Şanoğlu ve Deniz Soydan şenlikte konser verdi.
Sanatçılar zaman zaman duygu dolu, zaman zaman da hareketli eserlere yer verirken, şenlik meydanı halay çekenlerle adeta yıkıldı.
Muhabir: Yüksel Basar