Toplum yararına sürdürülebilir projelere imza atmayı hedefleyen yeni bir gönüllülük yapılanması "İyilik Kulübü" hayata geçirildi.

Kurum çalışanlarının gönüllü katılımıyla oluşturulan kulüp, "insana ve çevreye değer" anlayışını toplumsal faydaya dönüştürmeyi amaçlıyor.

Enerjisini insana ve çevreye değer katmak için kullanan Yeşilırmak Elektrik Dağıtım A.Ş. (YEDAŞ), çalışanlarının gönüllü katılımıyla şekillenen sosyal sorumluluk yapılanması İyilik Kulübü'nü faaliyete geçirdi.

Şirketin kurumsal gönüllülük platformu olarak kurgulanan kulüp, YEDAŞ çalışanlarının enerjisini toplumsal faydaya dönüştürmeyi hedefliyor.



İlk etkinlikte fidanlar toprakla buluştu

İyilik Kulübü, ilk etkinliğini Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında gerçekleştirdi. Samsun, Ordu, Çorum, Amasya ve Sinop’taki çalışanların eş zamanlı katılımıyla düzenlenen etkinlikte yüzlerce fidan toprakla buluşturuldu.

"İnsana ve çevreye değer" mottosuyla çalışmalarını yürüten kulüp, hizmet bölgesinde yürüttüğü faaliyetlerle hem topluma katkı sağlıyor hem de farkındalık oluşturuyor. Bu çalışmalar, YEDAŞ’ın iyiliği kurumsal kültürün kalıcı bir parçası hâline getirme hedefini destekliyor ve çalışanların toplumsal fayda odaklı katılımını teşvik ediyor.



"Gerçek sürdürülebilirlik topluma yatırım yapmakla olur"

YEDAŞ Kurumsal İletişim Müdürü Emin Genç, İyilik Kulübü’nün sadece bir gönüllülük platformu değil, aynı zamanda kurumun değerlerinin yansıması olduğunu belirterek, "YEDAŞ olarak enerjiyi yalnızca iletmekle kalmıyor, topluma da değer katmayı görev biliyoruz. İyilik Kulübü, çalışanlarımızın içindeki gönüllülük enerjisini harekete geçiren, bireysel çabaları kurumsal bir yapıya dönüştüren bir oluşum. Çünkü biz biliyoruz ki, gerçek sürdürülebilirlik sadece altyapıya değil, topluma yatırım yapmakla mümkün olur" dedi.



"Sosyal sorumluluk artık kurum kültürümüzün ayrılmaz bir parçası"

Genç, kulübün kuruluş sürecinde çalışanlardan büyük ilgi gördüğünü vurgulayarak şunları söyledi:

"İyilik Kulübü’nün temel amacı, kurum kültürümüzün ayrılmaz bir parçası haline gelen sosyal sorumluluk anlayışını daha katılımcı bir yapıya kavuşturmak. Çalışanlarımızın gönüllü olarak dahil olduğu her proje, bizim için bir iyiliğin, bir farkındalığın ve bir dayanışmanın ifadesi. İlk adımı doğa için attık; bundan sonra çocuklar, eğitim, enerji verimliliği ve sosyal yardımlaşma gibi birçok alanda projeler geliştireceğiz. En büyük arzumuz yürüttüğümüz projelerle toplumun yüzündeki logomuzdakine benzer bir gülümseme oluşturmak."

İyilik Kulübü, çalışanların önerileriyle şekillenecek yeni projeleri uygulamaya hazırlanıyor. Yakında kırsal bölgelerdeki okullara kitap desteği, enerji tasarrufu farkındalığı çalışmaları ve çevre temalı gönüllülük projeleri hayata geçirilecek. Kurumsal iletişim birimi koordinasyonunda yürütülecek proje, sosyal sorumluluk vizyonunu çalışan bağlılığı ve toplumsal dayanışma ekseninde güçlendirerek sürdürülebilirlik hedeflerine katkı sağlamayı amaçlıyor.