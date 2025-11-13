Manisa Futbol Kulübü, Trendyol 1. Lig’in 14. haftasında sahasında oynayacağı Adana Demirspor maçı hazırlıklarına yeni teknik direktörü Mustafa Dalcı yönetiminde başladı.

Trendyol 1. Lig 14. hafta mücadelesinde 21 Kasım Cuma akşamı saat 20.00’de Manisa 19 Mayıs Stadyumu’nda Adana Demirspor’u konuk edecek olan Manisa FK, karşılaşmanın hazırlıklarına bugün gerçekleştirdiği antrenmanla başladı.

Siyah-beyazlı ekip, bugün 1,5 yıllık sözleşme imzalayan Teknik Direktör Mustafa Dalcı yönetiminde ilk antrenmanına çıktı.

Fikri Bayrıl Tesisleri’nde yapılan idman, ısınma hareketleriyle başlarken, top kapma ve dar alan oyunlarıyla devam etti. Antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.

Manisa FK, Adana Demirspor maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.