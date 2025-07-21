Gülabibey Mahallesi’nde uzun yıllar muhtarlık yapan Hikmet Durgun’un oğlu Alperen Durgun, emlakçı Yahya Gers’in kızı Gözde Sibel Gers ile hayatını birleştirdi.

Güldane-Yahya Gers çiftinin kızı Gözde Sibel Gers, Sebiha-Hikmet Durgun çiftinin oğlu Alperen Durgun ile dünya evine girdi.

Dün akşam Anitta Otel’de gerçekleşen düğün törenine mahalle muhtarları, Gers ve Durgun aileleri ile çok sayıda davetli katıldı.

Genç çiftin nikahını ise Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın kıydı.

Başkan Aşgın, genç çifti tebrik ederek, mutluluklar diledi.

Hakimiyet, Gözde Sibel-Alperen çiftini tebrik eder, ömür boyu mutluluklar diler.