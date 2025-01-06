Çorum Belediyespor Karatecileri madalyaya doymuyor.

Türkiye Ümitler, Gençler ve U 21 Karete Şampiyonasında Yiğit Gözübüyük üçüncü olarak bronz madalya kazandı Kayra Yağlı ise finalde mücadele etme hakkı kazandı.

Ankara Taha Akgül Spor Salonu’nda üç gürdür devam eden Türkiye Ümit, Genç ve U 21 Karate Şampiyonasında Çorum Belediyespor’dan Yiğit Gözübüyük ümitler 52 kiloda beş zorlu maçı kazanarak çıktığı yarı final maçında kaybetti ve üçüncü olarak bronz madalya kazandı.

Yiğiz Gözübüyük ümitler kategorisindeki bu başarısı ile büyük alkış aldı.

Yiğit Gözübüyük bu başarısı ile bugün Ankara’da yapılacak olan Avrupa Şampiyonası milli takım seçmesinde mücadele etmeye hak kazandı.

Ümitler +70 kiloda kumite kategorisinde mücadele eden Kayra Yağlı ise zorlu rakiplerini yenerek finale yükseldi. Kayra Yağlı dün akşam saatlerinde altın madalya için tatemiye çıktı. Yağlı da bugün yapılacak Avrupa Şampiyonası milli takım seçmesinde mücadele edecek.